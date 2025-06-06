Названы самые подорожавшие за 10 лет продукты в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Маск выступил за отрешение от должности Трампа, россиянам назвали самые подорожавшие за 10 лет продукты и сумму федеральной доплаты к пенсиям, а в Иркутской области пятеро жителей получили награды президента страны. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Конфликт Маска и Трампа

Ссора между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом началась на фоне недовольства первого кадровыми решениями в NASA и налоговым законопроектом американского лидера, после чего конфликт стал личным. В ходе заочной перепалки предприниматель высказался за импичмент Трампа, последний назвал Маска сумасшедшим, пригрозив лишением госконтрактов.

Самые подорожавшие продукты

Аналитики выяснили, какие продукты больше всего подорожали в период с 2014 по 2024 год. Цены существеннее всего выросли на сливочное масло – с 339 до 927 руб. за килограмм, мороженую рыбу – с 98 до 244 рублей, а также и яблоки – с 68 до 160 рублей. Кроме того, почти в два раза подорожали говядина, курица и молоко.

Доплата к пенсии

Назван средний размер федеральной доплаты к пенсии неработающих пенсионеров в России для увеличения ее размера до уровня прожиточного минимума. Он составляет более 2,8 тысячи рублей. Такая сумма была зафиксирована на конец прошлого года.

Преступление на 20 млн

В Иркутской области осудили предпринимателя, который умудрился совершить сразу несколько преступлений. Он занимался вымогательством, умышленным уничтожением имущества. Был причастен к покушению на убийство ребенка, вовлечению несовершеннолетнего в преступление. Бизнесмен вместе с 17-летним племянником поджег несколько автомобилей, дачных домов, а также баню и ангар с катером, принадлежащие партнерам. А после с сестрой сжег машину с ребенком внутри, которому удалось спастись. Ущерб оценили в 20 млн рублей – деньги придется вернуть. Кроме того, мужчину ждут 10 лет колонии строго режима.

Награды сибирякам

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград. В числе тех, кто их получил, пятеро жителей Иркутской области: директор Иркутского городского театра народной драмы Михаил Корнев, заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов, представители Восточно-Сибирской железной дороги Владимир Белых и Игорь Орлов, заведующий отделением Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Владимир Зайка.