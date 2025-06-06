Минфин начнет управлять временно свободными средствами

Так государство планирует уменьшить бюджетный дефицит. Об этом пишет газета «Известия».

С 1 сентября 2025 года в России заработает новый механизм управления временно свободными бюджетными средствами, согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минфином. Сейчас казначейство размещает эти средства на депозитах или в ценных бумагах, оформляя каждую сделку отдельно, что требует значительных временных затрат.

Новый подход предполагает объединение обязательств по договорам через клиринговую организацию, что сократит количество платежных операций и ускорит процесс. Это позволит увеличить количество сделок в течение дня без изменения объемов размещаемых средств. По оценкам экспертов, изменения могут принести бюджету до 200 млрд рублей дополнительных доходов ежегодно.

Эффективность управления остатками особенно важна на фоне роста дефицита бюджета, который в 2025 году прогнозируется на уровне 3,8 трлн рублей. Новый механизм поможет сократить недостачу без увеличения налоговой нагрузки или госрасходов. Власти также рассматривают другие меры, включая оптимизацию затрат по «незащищенным» статьям бюджета.