Аналитики прогнозируют разворот валют: что ждет рубль?

Рубль частично отыграл потери среды по отношению к юаню, и курс CNY/RUB снова опустился до уровня 11 (-0,4%). Иностранная валюта остается на двухлетних минимумах из-за дисбаланса спроса и предложения: притоки от экспортеров превышают оттоки под импорт. На курс также влияют жесткая линия денежно-кредитной политики ЦБ, нормативы репатриации, бюджетное правило и геополитика.

«Есть предпосылки для разворота курса юаня и укрепления CNY/RUB к концу лета. Ожидается сокращение притока валюты от экспортеров, рост спроса на валюту под импорт и возможное снижение ключевой ставки ЦБ, что может ослабить национальную валюту. Прогнозный диапазон на сезон — 11,5–12, с верхней границей в августе», – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций .

На внебиржевом рынке доллар и евро укрепились на 0,8% и 1,5% соответственно. Курсы валют от ЦБ на 6 июня составляют 79,13 и 90,7.

«Летом факторы поддержки рубля могут ослабнуть, что может привести к росту доллара до 85–90, – предупреждают аналитики. – Прогноз по месяцам: в июне USD/RUB вернется над 80, в июле — к 85, а к концу лета может достичь 90».

Эксперты Центрального банка ранее выделили пять ключевых факторов, способствующих укреплению рубля:

1. Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП): Высокие процентные ставки замедлили потребительское кредитование, что снизило спрос на импортные товары, такие как электроника и автомобили, и привело к сокращению импорта. Рост спроса на рубль также поддерживался carry trade.

2. Сезонные факторы: В начале года активность импортеров традиционно низка, что усилилось из-за китайского Нового года, в это время обычно наблюдается рост экспорта.

3. Снижение риск-премии: Геополитическая деэскалация и начало переговоров по урегулированию украинского конфликта способствовали уменьшению риск-премии.

4. Увеличение валютной выручки: Сокращение временных задержек в получении экспортной выручки увеличило предложение валюты у экспортеров.

5. Перенос спроса на автомобили: В 2024 году автодилеры накопили запасы техники в ожидании повышения утильсбора и инфраструктурного строительства, что сократило импорт в 2025 году.

Напомним, рубль достиг двухлетних максимумов. Устойчивое укрепление рубля продолжается последние шесть месяцев, начиная с конца ноября. За этот период американская валюта потеряла 32% своей стоимости относительно рубля, опустившись ниже отметки 80 рублей за доллар.