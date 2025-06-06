Механизм передачи невыплаченной пенсии родственникам разрабатывают в Госдуме

Сегодня если человек умирает после начала бессрочных выплат, то родным средства уже не достаются.

В России могут изменить правила наследования накопительной части пенсии. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на текст законопроекта.Сейчас эти средства переходят к наследникам только в случае смерти до назначения пенсии или при получении срочной выплаты. Если же человек умер после начала бессрочных выплат, деньги остаются в системе.

В Госдуме считают, что это снижает доверие граждан к пенсионным накоплениям и предлагают разрешить наследование остатка средств в любом случае.

В Банке России возражают против изменений, указывая, что действующий порядок основан на принципах перераспределения средств между пенсионерами. Эксперты также отмечают, что реформа потребует пересмотра пенсионного законодательства и актуарных расчетов.

Параллельно обсуждается возможность расширения инвестиционных инструментов для пенсионных фондов. Сейчас их портфели в основном состоят из гособлигаций с низкой доходностью. Депутаты предлагают разрешить вложения в корпоративные бумаги и акции, но с ограничениями. ЦБ, в свою очередь, заявляет, что фонды уже могут инвестировать в рисковые активы, но делают это осторожно.

Еще одно предложение – увеличить срок обращения за наследством с шести месяцев до года, особенно для тех, кто проживает за границей или сталкивается с бюрократическими сложностями. Сейчас пропуск срока вынуждает наследников идти в суд.

Инициативы направлены на повышение привлекательности пенсионной системы, но их реализация потребует взвешенного подхода, чтобы не нарушить финансовую устойчивость фондов.

Ранее средний желаемый доход иркутян после выхода на пенсию составил 25 тыс. рублей в месяц. Ожидания жителей столицы Приангарья оказались наиболее сдержанными по сравнению с другими городами. В среднем по России граждане хотят получать на пенсии 52,3 тыс. рублей.