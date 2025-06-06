От стиля до безопасности: составлен рейтинг лучших китайских авто

Составлен рейтинг китайских моделей, получивших высокие оценки от владельцев за последние пять лет. Эксперты проанализировали отзывы владельцев китайских автомобилей возрастом до пяти лет, чтобы определить, какие модели наиболее ценятся российскими автолюбителями по надежности, безопасности, комфорту и внешнему виду.

«Наиболее высокие оценки чаще всего получали модели, входящие в концерн Chery», – отмечают аналитики Авто.ру.

Стильные

В рейтинге самых модных автомобилей представлены кроссоверы, выделяющиеся своим внешним видом. В список вошли такие модели, как Jaecoo J7, Exeed TXL, Tank 500, Geely Tugella и Haval F7.

Безопасные

Современные модели все чаще оснащены технологиями активной безопасности. Лидеры по этой категории включают Tank 300, Haval Dargo, Geely Atlas, Omoda C5 и Chery Tiggo 8 Pro Max.

Надежные

Самой надежной маркой оказался Tank. Несмотря на то, что период владения китайскими автомобилями пока не превышает пяти лет, многие владельцы уже оценили их выносливость.

Напомним, ранее Автостат сообщал, что в апреле текущего года в России было продано всего 102 107 новых легковых автомобилей. Лидерами рынка остаются отечественная марка Lada и китайские бренды, такие как Haval, Chery, Geely и Changan.