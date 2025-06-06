600 тыс. литров воды сэкономили жители Иркутской области, перейдя на электронные квитанции

С начала 2025 года жители Иркутской области получили более 3 млн цифровых квитанций за ЖКУ. Это не только удобно, но и полезно для природы: благодаря отказу от бумаги сибиряки сохранили сотни тысяч литров воды, десятки деревьев и тонны других ценных ресурсов.

600 тыс. сибиряков перешли на виртуальные квитанции для оплаты коммунальных услуг. «Иркутскэнергосбыт» подсчитал, сколько ресурсов смогли сэкономить эти клиенты компании. Если перевести объем электронных квитанций с начала 2025 года в бумажные экземпляры, получится более 3 млн бумажных квитанций, на производство бумаги и печать которых потребовалась бы целая роща, а также более 600 тыс. литров воды, 26 тысяч кВт*ч электроэнергии и почти 4 тонны нефти. Таким образом, иркутяне, которые выбрали цифровой платежный документ, сделали вклад в сохранение этих ресурсов. Для представления объемов: 600 тыс. литров воды — это 12 железнодорожных цистерн, а 26 тысяч кВт·ч электроэнергии хватит, чтобы месяц освещать небольшой микрорайон.

Квитанция на оплату услуг ЖКХ – это расчетный документ, который направляется всем собственникам недвижимости ежемесячно. Его ценность одинакова независимо от формата получения: в бумажном варианте или электронном. Однако, у цифровой версии существенно больше преимуществ. Например, онлайн-платежка максимально оперативна, клиенты ее уже получили, а вот оффлайн-версия документа за май 2025 года пока в пути. В отличие от бумажного экземпляра, цифровая квитанция более надежна, так как ее не потеряют при доставке и не вытащат из почтового ящика. Кстати, именно поэтому виртуальную квитанцию называют конфиденциальным документом, ведь никто кроме вас не сможет в неё заглянуть. Еще одно преимущество — это экологичность. Цифровые квитанции, оплаченные дистанционно, позволяют отказаться от печати чеков — документ об оплате также сохранится в электронном виде, не потеряется и не сотрётся со временем. Кассовые чеки обычно печатаются на термобумаге, которая почти не перерабатывается и выгорает с годами.

— Внедрение электронных квитанций — это не просто шаг к модернизации, но и важный вклад в устойчивое развитие и сохранение природы. Мы призываем всех жителей нашего региона перейти на удобные и экологичные способы оплаты услуг ЖКХ. Для перехода в онлайн достаточно сделать два клика: в личном кабинете поставить галочку в строке: «Способ получения счета на оплату» — «Счет по e-mail» и сохранить информацию, — Оксана Придиус, зам.директора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).