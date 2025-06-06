ВТБ открыл голосование на общем собрании акционеров

Стартовало заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров. Дата окончания приёма бюллетеней – 30 июня 2025 года.

В повестку дня включены следующие вопросы:

утверждение годового отчета банка ВТБ;

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ВТБ по результатам 2024 года;

о размере вознаграждения за работу в составе наблюдательного совета банка ВТБ;

об определении количественного состава наблюдательного совета банка ВТБ;

избрание членов наблюдательного совета банка ВТБ;

избрание членов ревизионной комиссии банка ВТБ;

назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) банка ВТБ;

об утверждении новой редакции устава ВТБ;

об утверждении новой редакции положения об общем собрании акционеров ВТБ;

об утверждении новой редакции положения о наблюдательном совете ВТБ;

об утверждении новой редакции положения о правлении ВТБ;

об утверждении новой редакции положения о ревизионной комиссии ВТБ.

Напомним, ранее наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год, это 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию.

Более подробно с материалами собрания и дополнительной информацией для акционеров можно ознакомится на сайте ВТБ.

Отдать свой голос в период с 6 по 30 июня можно в личном кабинете на сайте vtbreg.ru, на портале gm-vtb.vtbreg.ru, а также в приложениях Акционер и ВТБ Мои инвестиции.

Получить консультацию, ознакомиться с материалами собрания и принять участие в голосовании можно также в любом из центров по работе с акционерами ВТБ с 10 до 17 часов по рабочим дням:

г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2, тел. +7 (495) 645-43-61;

г. Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 7 лит. А, тел. +7 (812) 494-94-46;

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5, тел. +7 (343) 379-66-15.

Связаться с сотрудниками ВТБ можно при помощи электронной почты shareholders@vtb.ru, либо федерального номера для обращений акционеров 8 (800) 707-58-00 (звонок бесплатный).