Иркутская область вошла в двадцатку лидеров по вводу жилья в России

На 1 мая в регионе введено 869,3 тыс. кв. м жилья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина были подведены итоги реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За шесть лет в стране построено 577,7 млн кв. м жилья, что позволило улучшить условия проживания для 23,7 млн российских семей.

Иркутская область вошла в число 18 регионов-лидеров по объемам жилищного строительства. По данным на 1 мая 2025 года, в регионе введено 869,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 147,7% к аналогичному периоду прошлого года и 57,2% от годового плана в 1,52 млн кв. м.

Хуснуллин отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимо сокращать сроки строительства объектов. Координация этой работы возложена на Минстрой России. Особое внимание уделено выполнению поручений президента, данных на заседании президиума Госсовета.

– Отмечу, что в 2024 году мы перевыполнили показатель по вводу жилья, установленный Минстроем России. Было построено 1 млн 605 тыс. кв. м жилья, что составляет 107,7% к аналогичному периоду 2023 года и 127,5% от плана. Тем самым регион занял второе место в СФО по объемам ввода жилья, уступив только Новосибирской области, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.