Жители Иркутской области могут выбрать объекты благоустройства до 12 июня

В Иркутске лидирует зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги на Госпиталь ветеранов.

До 12 июня продолжается Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Иркутской области жители 19 муниципалитетов могут выбрать из 63 проектов благоустройства 57 общественных территорий, включая парки, скверы, зоны отдыха и территории у социальных объектов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

– На сегодняшний день в Иркутской области проголосовали уже порядка 180 тысяч человек, больше всего – в Иркутске, Ангарске и Усть-Илимске. Помощью волонтеров при голосовании воспользовались более 105 тысяч проголосовавших. Этот способ голосования активнее выбирают жители Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через раздел «Комфортная городская среда» на портале обратной связи или с помощью волонтёров проекта. Территории, получившие наибольшую поддержку, будут благоустроены в 2026 году за счёт региональных и федеральных средств.

Проект, реализуемый с 2017 года по инициативе президента Владимира Путина, с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его цель – создание современной комфортной среды при сохранении исторического облика городов и поселков.

Напомним, что в голосовании за территории для благоустройства в 2026 году в Иркутске лидирует зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги на Госпиталь ветеранов, набравшая 17,4 тыс. голосов. Второе место занимает сквер основателей Ивано-Матренинской детской больницы (15,6 тыс. голосов), а третье – «Сквер Будущего» на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка с 15,2 тыс. голосами.