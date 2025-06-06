Банк России удивил рынок: ставка снижена впервые за три года

Банк России впервые за три года снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 20%. Это решение было принято на заседании 6 июня, что стало неожиданностью для многих аналитиков, которые ожидали сохранения ставки на уровне 21%. Последний раз Центральный банк смягчал денежно-кредитную политику в сентябре 2022 года, когда ставка была снижена с 8 до 7,5%.



ЦБ отметил, что инфляционное давление продолжает снижаться, и экономика России возвращается к сбалансированному росту, несмотря на то, что внутренний спрос все еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Консенсус-прогноз показал, что только треть аналитиков допускали возможность снижения ставки, в то время как большинство ожидало сохранения текущего уровня. Прогнозы по снижению варьировались от 25 до 200 базисных пунктов.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. «Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции. Да, инфляционные ожидания высоковаты. Но Банк России анализирует данные более глубоко, у них массивы больше, интеллектуальные ресурсы отличные. "Сакральное знание" с точным движением ключевой ставки доступно только "магистрам игры" из ЦБ»,— сообщил Андрей Костин.

А Bloomberg сообщил о давлении правительства на ЦБ из-за ключевой ставки. По данным агентства, это связано с опасениями за состояние бизнеса и бюджета страны. Источники, близкие к Кремлю, сообщили агентству, что власти ожидают смягчения политики уже на ближайшем заседании Банка России.