Иркутянке незаконно выставили счет на 100 тысяч рублей за коммунальные услуги

В Иркутске местная жительница Ленинского района неожиданно стала должницей. Ей выставили счет на крупную сумму за услуги, которыми она в таком объеме не пользовалась.

«В нарушение требований закона управляющей организацией была необоснованно начислена сумма задолженности и пеней в размере более 100 тыс. рублей за коммунальные услуги», – сообщает региональная прокуратура.

В связи с этим руководителю УК внесли представление, во исполнение требований которого был произведен перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги, излишне начисленная сумма долга исключена.