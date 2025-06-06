Новое здание областной детской больницы в Иркутске планируют открыть в 2029 году

Новое современное семиэтажное здание Иркутской государственной областной детской клинической больницы планируют построить в столице Приангарья в течение ближайших четырех лет. Оно будет иметь площадь более 60 тысяч квадратных метров и располагаться в районе 130-го квартала.

Предполагается, что новое здание медучреждения примет первых пациентов в 2029 году. Проект строительства получил положительное заключение Главгосэкспертизы, на площадке уже ведутся подготовительные работы, стало известно во время круглого стола по вопросам детского здоровья с участием депутатов Госдумы, который прошел в Иркутске.

На базе больницы разместится научно-практический центр, который будет координировать научные и образовательные мероприятия для проведения теоретических, экспериментальных и прикладных исследований в области педиатрии и детской хирургии. Также в планах открыть в учреждении реабилитационный центр, центр трансплантации костного мозга, сформировать выездные бригады узких специалистов.