Дополнительные полосы движения появятся на улице Ширямова в Иркутске после ремонта

В Иркутске в этом году приводят в порядок улицу Ширямова. После ремонта здесь появятся дополнительные полосы движения.

Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«К ремонту этого участка приступили две недели назад. Сейчас уже начали установку бордюрного камня и устройство основания на тротуарах. Контрактом предусмотрены дополнительные полосы движения», – прокомментировал руководитель подрядной организации – МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

По данным мэрии, также в порядок приведут ливневую канализацию, обустроят подходы, заезды на территорию парковки аэропорта, частично заменят основание дороги, выполнят высотное регулирование колодцев, восстановят тактильную плитку, обновят освещение. Старые бетонные блоки заменят на современное ограждение.

Кроме того, здесь полностью поменяется схема дорожного движения: будет расширена проезжая часть, увеличены радиусы поворотов для улучшения дорожной обстановки на участке.