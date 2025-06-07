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Территорию около аэропорта Иркутска преобразят в рамках ремонта городских улиц

В Иркутске продолжается ежегодный ремонт городских улиц. В этом году в порядок приводят улицу Ширямова. В рамках этих работ планируется преобразить пространство возле аэропорта.

«Новый облик получит и территория около аэропорта. Уже сейчас видны преображения: будет довольно просторная парковка, удобные заезды и выезды. Должно получиться удобно и комфортно», – рассказал в своем тг-канале мэр Руслан Болотов.

Кроме того, появится дополнительная полоса на повороте к авиаузлу. Предполагается, что это поможет существенно разгрузить участок.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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