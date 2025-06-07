Иркутск и Ереван могут связать прямые авиарейсы

Прямые рейсы могут быть запущены между Иркутском и столицей Армении – Ереваном. С соответствующим предложением выступил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Мы рассчитываем на развитие турпотока между Иркутской областью и Арменией. Магнитом для туристов является озеро Байкал», – цитируют Кобзева сетевые издания Армении Sputnik и News.am.

Идею о запуске прямого авиасообщения планируется обсудить в рамках 10-го Армяно-Российском межрегионального форума, который проходит в настоящее время. Он включает тематические круглые столы, деловую сессию и другие мероприятия. Предполагается, что рейсы могут быть введены в летний период.