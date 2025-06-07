Для жителей Черемхово открылся обновленный офис Сбера с уникальным дизайном

5 июня в Черемхово состоялось торжественное открытие обновленного офиса Сбера на улице Некрасова, 17. На мероприятии присутствовали представители власти и бизнеса города, а также руководители Иркутского отделения Сбера.

Новое пространство сочетает современные банковские технологии с культурным наследием города. Офис украшает изображение Владимира Гуркина — драматурга, почётного гражданина Черемхово и автора пьесы «Любовь и голуби», по которой сняли всенародно любимый фильм. Это дань уважения истории Черемхово и его выдающимся жителям.

Обновленный офис Сбера – это продуманное пространство, где удобно всем. Здесь внимание уделено созданию условий для комфортного пребывания клиентов с особыми потребностями, для самых маленьких посетителей есть игровая зона, а также люди могут приходить в офис вместе с небольшими собаками.

«Мы хотим, чтобы клиентам было не только комфортно находиться в наших офисах, но, и чтобы они испытывали положительные эмоции при посещении Сбера. Пространство отделения стало еще комфортнее: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Сотрудники Байкальского банка всегда помогут разобраться с вопросами или подключить современные услуги и сервисы», – Сергей Слиган, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка.