Названа дата открытия нового терминала аэропорта Иркутска

В Иркутске готовят к открытию новый терминал внутренних линий. Предполагается, что после того, как он распахнет свои двери, будут сокращены время ожидания и очереди, а также появятся более комфортные условия для прибывающих и встречающих граждан.

«Генеральный директор АО "Международный Аэропорт Иркутск" Андрей Скуба озвучил дату запуска нового терминала – 11 июня», – сообщает пресс-служба авиаузла.

Объект представляет собой одноэтажное каркасное строение общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров, включает просторную зону выдачи багажа около 1 тысячи «квадратов», две ленты для получения вещей и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Предусмотрены зоны прибытия, встречи и ожидания.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Напомним, в Иркутской области в 2023 году аэропорт в столице Приангарья оказался в лидерах по приросту числа пассажиров среди российских авиаузлов: объем перевозок увеличился на 44% до рекордных 3,787 млн человек. В связи с активным ростом значений появилась острая необходимость в расширении инфраструктуры. В 2023 году началось строительство модульного пассажирского павильона для обслуживания внутренних рейсов, которое завершилось осенью 2024 года. При этом открыть объект не получилось из-за начавшихся судебных разбирательств.