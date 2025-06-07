Землетрясение случилось 7 июня в акватории озера Байкал

В акватории озера Байкал сегодня ночью случилось землетрясение. Его почувствовали жители двух регионов, где располагается водоем, – в Иркутской области и Республике Бурятия.

Эпицентр сейсмособытия, по данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, располагался неподалеку от Большого Ушканьего острова и полуострова Святой Нос в Баргузинском районе.

Самые сильные подземные толчки в Иркутской области ощутили в селе Онгурен – 3 балла, а также в поселке Хужир – 2 балла. Оба населенных пункта находятся в Ольхонском районе.

Жители Бурятии чувствовали землетрясение сильнее: удары были заметны почти в 18 населенных пунктах. Наиболее мощные, в 3-4 балла, зафиксированы в поселке Усть-Баргузин и селе Адамово, в 3 балла – в селах Гусиха, Баргузин, Максимиха, в остальных ­– до 2 баллов.