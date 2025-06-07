Теплоход впервые за семь лет отправился в круиз из Усть-Кута

Запущен новый туристический маршрут Якутск – Усть-Кут. Теплоход из сибирского города отправился в круиз впервые за семь лет.

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Судно «Демьян Бедный» будет находиться в пути десять дней. Он плывет по реке Лене, сообщает правительство Иркутской области. Пассажирами являются гости из Дальнего Востока, Северного Кавказа, Урала и Сибири.

«Возобновление круизного туризма по направлению Усть-Кут – Якутск можно считать отправной точкой в популяризации данного вида путешествий по Приангарью», – прокомментировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В честь события в Усть-Куте на площади двух вокзалов прошел концерт с участием местных коллективов, работала ярмарка сувениров. Специально для участников рейса местный краеведческий музей провел экскурсию по городу.

В следующем году планируется запустить реверсивные круизные рейсы по направлению Усть-Кут – Якутск.