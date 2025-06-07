Производство более 20 востребованных в химотрасли продуктов запустят в Усолье-Сибирском

В России за пять лет панируют сократить на 30% долю импорта в химической промышленности и за это же время создать 23 приоритетных производственных цепочки по выпуску базовых химических веществ, которых катастрофически не хватает нашей стране. Некоторые их них появятся в Иркутской области.

«Часть производственных цепочек будет создана на территории Федерального центра химии, организуемого на площадке бывшего Усольехимпрома. В нацпроекте «Новые материалы и химия» отдельный показатель заложен именно по этой площадке – к 2030 году в Усолье-Сибирском должен быть налажен выпуск не менее 20 продуктов, востребованных в химотрасли», – сообщили в региональном правительстве.

На долю химического комплекса в России приходится более 10% от общего объема обрабатывающих производств в стране. В 2024 году было запущено 20 новых проектов с общим объемом инвестиций в 47 млрд рублей, годом ранее – 16 проектов на 100 млрд рублей. С 2025 года началась реализация нацпроекта «Новые материалы и химия»: в его рамках планируется достигнуть полной технологической независимости по новым материалам и химии.