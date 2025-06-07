Почему неожиданное снижение ставки вызвало распродажи на рынке акций

Индекс МосБиржи изначально отреагировал на неожиданное снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт до 20% ростом, но отсутствие сигналов от ЦБ о начале смягчения монетарной политики привело к распродажам. В результате, индекс завершил основные торги пятницы с потерей почти 2,5%, достигнув уровня 2746 пунктов.

Снижение ключевой ставки стало первым с осени 2022 года, при этом большинство аналитиков ожидали, что она останется без изменений. Это решение вызвало кратковременный восходящий импульс на рынке акций, но вскоре сменилось активным снижением, нивелировавшим все недельное восходящее движение.

Аналитики БКС Мир инвестиции считают, что негативная реакция связана с отсутствием изменений в комментариях ЦБ относительно дальнейшей монетарной политики. Банк России заявил о поддержании жестких денежно-кредитных условий для достижения инфляции в 4% к 2026 году, предполагая продолжительный период жесткой политики.

«Многие инвесторы надеялись не столько на само снижение ключевой ставки, которое может быть единичным и не повториться еще на протяжении многих месяцев, а как раз на четкие сигналы о начале цикла планомерного нормализации ДКУ с текущих излишне жестких», – резюмировали эксперты БКС.

На этом фоне, учитывая высокую геополитическую неопределенность, усиливающую актуальность фактора пятницы, многие предпочитают воздерживаться от покупок акций или сокращать в них позиции, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.