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40 тысяч человек пришли на концерт Юлианны Карауловой в честь Дня города в Иркутске

Иркутск отпраздновал 364-летие. В честь Дня города состоялся большой концерт на площади имени графа Сперанского. Хедлайнером стала певица Юлианна Караулова.

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Фото: пресс-служба мэрии Иркутска

«40 тысяч иркутян и гостей столицы Прибайкалья пришли на большой концерт «Иркутск – сила в людях». Главной звездой сегодняшнего вечера стала певица Юлианна Караулова», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Кроме того, в рамках праздника свои таланты показали горожане различных профессий: пожарный, врач, крановщица, сотрудники МВД, Росгвардии, ракетной дивизии. На сцену вышли и  шоу-дуэт «Карабас», кавер-группы «Экстраверт» и «Беррн».

На других площадках состоялись книжная ярмарка, конкурсы, викторины, акции и другие мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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