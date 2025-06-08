Иностранцы начали отменять туры на Байкал из-за атаки дронов в Иркутской области

После атаки дронов, которая случилась в начале июня в Иркутской области, иностранцы начали отказываться от поездок на Байкал. Такую тенденцию заметили представители туристической отрасли, выяснил SIA.RU.

«Зафиксированы отмены туров из зарубежных стран, в частности, из Индии и Тайваня из-за атаки дронов в Иркутской области. Индусы, например, сами боятся ехать, а Тайвань не дала визы своим гражданам, поскольку регион (Приангарье – прим. ред.) попал в красную зону в плане безопасности поездок сюда», – пояснил агентству источник в туристической отрасли.

Насколько такая тенденция является массовой, эксперты пока выясняют.

Напомним, 1 июня 2025 года авиабаза в поселке Средний Усольского района Иркутской области подверглась первой в Сибири атаке дронов ВСУ. Пострадавших среди военных и гражданских нет. Известно, что беспилотники вылетали из фуры. Устройства пытались подручными средствами, а также из ружей сбить местные жители, что частично удалось сделать. Личности людей, которые могут быть причастны к запуску БПЛА, устанавливают.