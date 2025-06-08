Представители иркутского бизнеса приняли участие в «Слатакиаде»

Представители иркутского бизнеса присоединились к «Слатакиаде»: за победу боролись 14 команд. Это яркое спортивное событие, организованное торговой сетью «Слата», состоялось на стадионе ИрНИТУ. Как прошел спортивный праздник, выяснил SIA.RU.

Участники подготовили визитные карточки своих команд, а затем состязались в испытаниях на ловкость, силу и выносливость. Победу одержала команда «Неудержимые», второе место заняла «Иксоль», а третье – «Иркутский авиазавод».

В этом году организаторы приложили особые усилия, чтобы сделать конкурсы более сложными. Дмитрий Ишевский, управляющий директор торговой сети «Слата», отметил, что он лично участвовал в разработке заданий, стремясь повысить их уровень трудности. «Мы поняли, что победу нужно буквально вырывать зубами», – подчеркнул он, ссылаясь на опыт прошлого года.

К «Слатакиаде» присоединились такие компании, как «Сбер», «Альфа-Банк» и «Пятерочка». В этом году событие впервые поддержал Иркутский авиационный завод. По словам Ирины Патис, директора по персоналу и организационному развитию торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль», популярность мероприятия ежегодно растет, увеличивается количество заявок, которые поступают задолго до начала события. К празднику люди начинают готовиться уже за год.

Участников «Слатакиады» ждала не только спортивная часть: на площадке работали полевая кухня и детская развлекательная зона. Прошли розыгрыши подарков и массовые игры. Подарком как для спортсменов, так и для болельщиков стало выступление группы «Камчатка».

«Не будь ковида и пропуска в 2020 году, эта "Слатакиада" стала бы юбилейной – 25-й», – рассказал агентству основатель «Слатакиады» и председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество» Вячеслав Заяц. Он отметил, что мероприятие дало каждой команде заряд сил и энергии, объединив представителей сибирского бизнеса. Многие планируют вновь принять участие в следующей «Слатакиаде», которая пройдет в 2026 году.