Власти рассказали, как легализовать гостевой дом в Иркутской области

Иркутская область в соответствии с новым законодательством примет участие в эксперименте по легализации гостевых домов. Владельцам таких объектов необходимо пройти соответствующую процедуру для продолжения своей деятельности.

Всем собственникам подобных средств размещения, как пояснили в правительстве Приангарья, нужно пройти самооценку и получить уникальный номер. Для его присвоения объект должен располагаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов, и быть в собственности физлица. Вид использования – ИЖС либо ведение личного подсобного хозяйства.

Также гостевой дом должен соответствовать требованиям, установленными положением о классификации таких строений, а сведения о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права собственности необходимо внести в ЕГРН.

«Включение Иркутской области в эксперимент по легализации гостевых домов – это серьезный шаг в развитии индустрии. Легализация направлена на защиту интересов бизнеса и безопасности туристов, а также способствует стандартизации деятельности для повышения качества оказываемых услуг», – резюмировала руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

Напомним, закон «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Основные положения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Исследование будет длиться по 31 декабря 2027 года. В нем поучаствуют почти 20 регионов страны, в том числе Приангарье. Объекты, которые будут игнорировать требования, не смогут рекламировать свою деятельность, а также столкнутся с иными ограничениями.