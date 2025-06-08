Новости

Туристический потенциал Иркутской области демонстрируют на выставке в Москве

В Москве проходит Международный деловой форум «Дни Сибири и Арктики». В его рамках на верхнем ярусе станции «Деловой центр» в Москве открылась одноименная фотовыставка. Здесь показан туристический потенциал различных субъектов страны, в том числе Приангарья.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«На фотографиях выставки представлены объекты из Иркутской области – астрофизическая, радиофизическая и солнечная обсерватории, скульптуры, сделанные в технике «ледопластика» для ежегодного парка ледовых скульптур Olkhon Ice Park, порт Байкал, скала Шаманка и другие природные объекты, которые являются точками притяжения туристов», – пояснили в региональном правительстве.

По данным властей, в настоящее время  Приангарье входит в десятку самых гостеприимных регионов России по итогам последних пяти лет и занимает восьмое место рейтинга событийного потенциала, является лидером развития научно-популярного туризма. Регион работает над улучшением показателей – обновляет инфраструктуру, готовит квалифицированные кадры в индустрии, создает новые мероприятия и повышает качество уже имеющихся событий.

Читайте также:

Рост турпотока спрогнозировали в Иркутской области: летом ожидают 900 тысяч человек
8 июня 2025
«Сытый Бабр» – бренд федерального масштаба
5 июня 2025

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Выставка продлится до 21 июня. Также у желающих будет возможность лично пообщаться с командой Иркутской области на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который пройдет на ВДНХ с 10 по 15 июня.


<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p> <p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес