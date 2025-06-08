Рост турпотока спрогнозировали в Иркутской области: летом ожидают 900 тысяч человек

В Иркутской области эксперты сделали прогноз по туристическому потоку на летний сезон, который стартовал накануне. В 2025-м ожидают на 100 тысяч больше человек, чем годом ранее.

«Какой прогноз по турпотоку? Ожидаем уверенный прирост количества туристов. По оценке регионального агентства по туризму, отметка пересечет показатель в 900 тысяч человек в летний сезон», – прокомментировал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Он также добавил, что для улучшения показателей «созданы все условия»: проработаны имиджевые события, обновлена инфраструктура, аттестовано более 280 экскурсоводов, в том числе гидов-переводчиков.

Кроме того, в аэропорту Иркутска вскоре откроется новый терминал площадью 2,6 тысячи квадратных метров, который позволит принимать больше гостей. Предполагается, что сократятся время ожидания и очереди.

При этом есть обстоятельства, которые, по данным экспертов, могут негативным образом повлиять на турпоток. Например, произошедшая в Иркутской области атака дронов. Она оказалась первой в Сибири и начала отпугивать иностранцев – некоторые из них стали отменять туры на Байкал, беспокоясь о собственной безопасности.

Напомним, что за прошлый летний сезон, в течение июня – августа 2024 года, Иркутскую область посетили около 800 тыс. человек – на 20% больше, чем за тот же период 2023-го.