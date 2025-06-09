Центробанк снижает ставку: что это значит для рынка и инвесторов?

Процесс пошёл – Центробанк наконец-то понизил ключевую ставку до 20%. Что это значит для рынка и инвесторов? В своём пресс-релизе регулятор указал на снижение инфляционного давления, но оставил фразу о продолжительном периоде проведения жёсткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к таргету в 2026 году. Реакция фондового рынка в первые минуты была позитивной, но потом пошло снижение. Наибольший подъём котировок был сосредоточен в облигациях с высокой дюрацией и акциях компаний с большой долговой нагрузкой и сильно зависящих от ставки.

«Нужно сказать честно, что снижение до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян», – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. Возможно, рассуждает эксперт, ЦБ не захотел выглядеть слишком торопливым или побоялся, что понижение до 19% все воспримут как суету и боязнь регулятора упустить ситуацию из-под контроля.

«Это странно, так как с предыдущих двух пиков ставки в 2015 и 2022 годах первое снижение было как раз на 2 процентных пункта. Повышали ставку в октябре, я напомню, с 19% до 21%, то есть тоже на 2 процентных пункта. Теперь получается, что ставку надо будет снижать ещё на 1 процентный пункт на следующем заседании и уже давать чёткий сигнал о смягчении монетарной политики».

До какого уровня должна быть снижена ставка в обозримом будущем? Для российских компаний, чья стоимость обслуживания долга составляет в среднем 13%, необходим этот или ниже уровень, так как иначе расходы по процентам будут нарастать, давить на прибыль, заставляя компании экономить и избегать инвестиций, дивидендов и повышения зарплат. То же самое касается рынка недвижимости. 10-13% – это ставка, при которой ипотека станет более доступной, но не будет при этом чрезмерного спроса.

Этот же уровень приемлем для фондового рынка и долгосрочных инвестиций, так как тогда средняя доходность вложений в акции будет превосходить ключ примерно в два раза. Этот же уровень в 10-13% позволит российскому бюджету тратить на сотни миллиардов в год рублей меньше на обслуживание долга.

«В итоге основной вывод такой: понижение ставки, особенно если оно будет дальше поддержано соответствующей риторикой, делает привлекательным формирование серьёзных позиций в инструментах, которые выигрывают от смягчения ДКП. Это облигации с высокой дюрацией и акции с высокой дивидендной доходностью и стабильными выплатами, в том числе во втором эшелоне», – резюмирует Максим Шеин.