Правило пятилетки: почему инвесторы беспокоятся о новой рецессии в России?

Каковы риски погружения российской экономики в рецессию? Сработает ли правило пятилетки, ведь рецессия наступала в России каждые пять лет, задаются вопросом инвесторы.

Аналитики БКС прогнозируют значительное замедление темпов экономического роста в 2025 году. После периода перегрева экономики все кризисы имели внешний характер, напоминают они, зачастую связанный с шоком платёжного баланса. Исключением стали 2014-2015 годы, когда присутствовали и внутренние факторы.

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин уверен, что внутренний спрос сможет поддержать экономику. "В России значительные сбережения, которые смогут хотя бы частично смягчить последствия снижения кредитного и бюджетных импульсов, но даже до этого ещё далеко. По итогам 2025 года, по оценкам аналитиков, экономика будет в лёгком плюсе. Конечно, это не те фееричные 4%, которые мы наблюдали раньше. Я всегда считаю, что 3% или 4% не являются выдающимися показателями, и ориентироваться нужно на 5% экономического роста."

Эксперт добавляет, что прогнозы, в том числе международных организаций, о росте ВВП России на 0,5-1% — это, по сути, в пределах погрешности подсчёта ВВП. Как показывает опыт китайской экономики, высокие темпы роста возможны и без инфляционного давления.