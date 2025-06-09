Рубль будет крепким дольше, чем предсказывают

Как долго сохранятся факторы, поддерживающие укрепление рубля к доллару? Консенсус-прогноз среди аналитиков по курсу доллара к рублю понижен и составляет 91,5 рубля за доллар, что отражает ожидания ослабления до 95-100 рублей к концу года.

«Если мы посмотрим на динамику фьючерсов, которые показывают контракты через год, то видим цифры в районе 91-96 рублей за доллар. По мнению моих коллег, рубль останется крепким дольше, чем ожидает консенсус-прогноз экономистов», — резюмирует эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Сейчас спроса на валюту практически нет, добавляет эксперт. Если раньше он был на уровне 35 млрд в месяц, то теперь 21. При высокой ставке разогнать спрос на импорт до прежнего уровня очень сложно, а предложение валюты устойчиво высокое.

Напомним, рубль торгуется на двухлетних максимумах. Устойчивое укрепление продолжается более шести месяцев. Начиная с конца ноября, американская валюта потеряла 32% своей стоимости относительно рубля, опустившись ниже отметки 80 рублей за доллар.