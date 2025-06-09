«Эхо» атак беспилотников ВСУ почувствовали в России: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: США и Китай проведут переговоры в Лондоне, вернувшимся в Россию западным компаниям придется доказывать свою надежность, в регионах РФ ощутили «эхо» атак беспилотников, в том числе в Иркутской области. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Межгосударственные переговоры

9 июня в Лондоне пройдет встреча США и КНР по вопросам двусторонней торговли. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн. В американскую войдут министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель Америки на торговых переговорах Джеймисон Грир. Эксперты предполагают, что стороны заинтересованы в рынках друг друга и рассчитывают урегулировать возникшие противоречия.

Доказательства надежности

Западные компании ищут обратный путь в Россию, которую ранее они покинули. Представители РФ предупреждают, что сделать это будет непросто, поскольку организациям придется вновь заслужить доверие. «Те, кто хочет вернуться в Россию из западных стран, должны понимать, что им предстоит доказать нам свою надежность», – отметил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Кроме того, может отказаться, что ниши, куда метят покинувшие страну фирмы, уже заняты другими.

Отголоски атак дронов

ВСУ атакуют регионы России с помощью беспилотников постоянно. Накануне над субъектами РФ сбили почти 40 таких устройств. В Курской области три района остались без света, в Белгородской – пострадали люди, в Московской – из-за сбитых БПЛА повреждены дома, пострадал человек. Дроны добрались и до Сибири: первая атака в начале месяца случилась в Иркутской области. После этого ощутилось «эхо» нападения: некоторые иностранцы стали отменять туры в регион, признав его небезопасным для отдыха.

Запуск нового терминала

В Иркутске на территории международного аэропорта открывается новый терминал общей площадью 2,6 тысячи квадратных метров. Он включает просторную зону выдачи багажа около 1 тысячи «квадратов», две ленты для получения вещей и зону ожидания на 350 мест для трансферных пассажиров. Предусмотрены зоны прибытия, встречи и ожидания. Из-за судебных разбирательств объект долго не могли открыть, однако они закончились, потому озвучена дата запуска – 11 июня. Предполагается, что здание позволит снять возросшую на фоне увеличения активности туристов нагрузку с авиаузла.

Круиз из Усть-Кута

В России запущен новый туристический маршрут Якутск – Усть-Кут. Теплоход из сибирского города отправился в круиз впервые за семь лет. На борту находятся гости из Дальнего Востока, Северного Кавказа, Урала и СФО. Судно «Демьян Бедный» будет находиться в пути десять дней. В следующем году планируется запустить реверсивные круизные рейсы по направлению Усть-Кут – Якутск.