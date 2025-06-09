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Трамп направляет Нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении «освободить» Лос-Анджелес от мигрантов, направив в город Нацгвардию для подавления протестов против его миграционной политики. Он подчеркнул, что город был «захвачен» нелегальными мигрантами и преступниками, и пообещал предпринять все необходимые меры для их депортации.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 6 июня, когда местные жители вступили в конфликты с федеральными агентами, обеспечивающими соблюдение иммиграционного законодательства. Столкновения с полицией привели к применению слезоточивого газа и светошумовых гранат, а протестующие запускали фейерверки. The Wall Street Journal сообщает об одном пострадавшем, передаёт РБК.

Министерство внутренней безопасности США отметило нападение на здание федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Прокуратура Калифорнии сообщила об аресте более десятка протестующих и предупредила о возможных новых задержаниях.

На фоне протестов Трамп направил в Лос-Анджелес 2 тысячи нацгвардейцев для временной защиты агентов иммиграционной и таможенной служб, госслужащих и федеральной собственности. Местные власти, в том числе губернатор Гэвин Ньюсом, не поддержали эту меру, назвав ее «намеренным подстрекательством». Тем не менее, 8 июня бойцы Нацгвардии начали прибывать в штат.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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