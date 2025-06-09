Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп считает, что Россия победит в конфликте с Украиной. Зеленский отметил, что Трамп якобы делился этим мнением публично и в своем окружении.

Зеленский выразил мнение, что у России будет больше шансов на победу, если США прекратят помощь Украине. В этом случае, по его словам, конфликт завершится быстрее, но с поражением Украины и значительными потерями, передаёт РБК.

Президент Украины подчеркнул, что потери Киева возрастут, если США прекратят поставки средств ПВО, таких как ракеты для ЗРК Patriot. Он отметил, что Украина продолжает использовать эти средства, но их недостаточно для полноценной обороны.

Россия осуждает поставки оружия Украине и настаивает на их прекращении. Москва считает, что военная помощь Киеву не изменит исход конфликта. Президент Владимир Путин заявлял, что победа России неизбежна и что конфликт должен завершиться устранением его первопричин. Он также подчеркнул готовность Москвы к диалогу с теми, кто стремится к миру на принципах справедливости.