РИА Новости: Экономика России вошла в число самых независимых от экспорта

На первой строчке – США. Штаты отправляют за рубеж лишь 10,9% от экономики.

Россия заняла шестое место среди крупнейших мировых экономик по уровню зависимости от экспорта. В 2024 году стоимость поставок за рубеж составила 21,9% ВВП, что вдвое ниже среднемирового показателя (40,7%). Рейтинг составило РИА Новости основываясь на данных национальных статслужб.

Наименьшая зависимость от экспорта наблюдается в США (10,9% ВВП), Аргентине (15,3%) и Бразилии (17,9%). Близкие к России показатели у Китая (21,1%), Индии (21%) и Японии (22,8%). В то же время сильнее всего на внешнюю торговлю ориентированы Ирландия (148% ВВП), Нидерланды (84,2%) и Швейцария (72,2%).

Напомним, что иностранная валюта остается на двухлетних минимумах из-за дисбаланса спроса и предложения: притоки от экспортеров превышают оттоки под импорт. На курс также влияют жесткая линия денежно-кредитной политики ЦБ, нормативы репатриации, бюджетное правило и геополитика.