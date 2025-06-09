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Вэнс: Финансирование Украины при Байдене — безумие

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал финансирование Украины при президенте Джо Байдене «безумием». В интервью подкастеру Тео Вону Вэнс заявил, что США потратили колоссальные суммы по всему миру, включая $300 млрд на помощь Украине, практически не занимаясь дипломатией.

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Вэнс подчеркнул, что США должны стремиться к дипломатическому урегулированию конфликтов, будь то с Израилем, Россией или Украиной. Он считает, что попытки урегулирования стоят своих усилий, даже если они не приводят к немедленному решению, передаёт РБК.

Президент Дональд Трамп также критиковал администрацию Байдена за высокие расходы на помощь Украине, заявляя, что разбирается с проблемами, оставленными Обамой и Байденом. Трамп называл российско-украинский конфликт «войной Джо Байдена» и утверждал, что при его руководстве конфликт бы не произошел.

Трамп обвинял Байдена в эскалации на Украине, полагая, что обещание предоставить Киеву гарантии вступления в НАТО привело к военному конфликту. В начале своего срока Трамп приостановил военную помощь Украине, но впоследствии она была возобновлена. Он утверждал, что поддержка США спасает Украину от поражения.

Россия осуждает военную помощь Украине и требует ее прекращения, считая, что такая поддержка не изменит исход конфликта, а лишь затянет его.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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