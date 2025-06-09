Рубль стал самой успешной валютой 2025 года

С начала года он вырос более чем на 40%.

Несмотря на падение цен на нефть и жесткие санкции, российский рубль демонстрирует рекордный рост, став самой сильной валютой в мире с приростом более 40% с начала года. Такой скачок стал резким контрастом по сравнению с предыдущими двумя годами, когда рубль значительно ослабевал. Об этом пишет зарубежное издание CNBC со ссылкой на данные Bank of America.

«Укрепление рубля связано не с притоком иностранных инвестиций, а с жесткой денежно-кредитной политикой и валютными ограничениями. Ключевую роль сыграли высокие ставки ЦБ (20%), сокращение денежной массы и требования к экспортерам конвертировать часть выручки в рубли. Кроме того, слабость доллара и надежды на урегулирование ситуации вокруг Украины после выборов в США добавили рублю поддержки», – подчеркивают эксперты.

Однако аналитики сомневаются в устойчивости этого роста.

Падение цен на нефть и возможное ослабление валютных ограничений в случае мирных переговоров могут привести к ослаблению рубля. Уже сейчас снижение нефтяных доходов создает давление на бюджет, вынуждая власти активнее использовать Фонд национального благосостояния и сокращать расходы.

«Таким образом, несмотря на текущую силу, будущее рубля остается неопределенным и зависит как от внешнеполитической ситуации, так и от динамики сырьевых рынков», – резюмируют экономисты.

Напомним, что рубль продолжает укрепляться уже шесть месяцев. В мае его курс относительно доллара вырос на 4%, против юаня – на 3%, а евро потерял около 3% по отношению к рублю. С начала года иностранные валюты обвалились к рублю на 25-30%. Российский предприниматель Олег Дерипаска советует «покупать валюту в удвоенном темпе».