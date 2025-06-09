Роспотребнадзор опровергает слухи о новом коронавирусе

Роспотребнадзор опроверг информацию о новой коронавирусной инфекции, распространившуюся в СМИ. В пресс-службе ведомства заявили, что эти данные относятся к уже изученным инфекциям и не соответствуют действительности.

«В ряде СМИ появились сообщения об обнаружении нового коронавируса, который может вызвать пандемию. В публикациях делается ссылка на статью, опубликованную 28 мая 2025 года в научном журнале Nature Communications, <…> в данной статье не идет речь о выявлении нового вируса. Исследования проводились на основе структурных частиц уже известных вирусов. <…> В настоящее время в Российской Федерации эпидемиологическая ситуация с коронавирусом остается стабильной и контролируемой», – говорится в сообщении ТАСС.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с коронавирусом в России стабильна и находится под контролем.

27 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о четырех случаях инфицирования новым подвариантом коронавируса NB.1.8.1 в России. При этом течение болезни не отличалось по тяжести от других штаммов COVID-19. Этот подвариант также распространяется в Китае, Индии и других странах Азии и США.