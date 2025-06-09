Снижение ставки: как это повлияет на курс рубля?

6 июня совет директоров Банка России впервые с 2022 года снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20% по итогам заседания 6 июня. Регулятор отметил, что инфляционное давление продолжает снижаться, а экономика возвращается к сбалансированному росту. Как то повлияет на курс рубля?

Председатель ЦБ заявила на пресс-конференции, что у Банка России сейчас больше уверенности в устойчивости валютного курса, чем в апреле. Она подчеркнула, что укрепление рубля в основном связано с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), а краткосрочные факторы, такие как дивидендный сезон, не определяют долгосрочный тренд.

С 6 мая по 6 июня курс рубля укрепился на 3,4% до 79,13 руб./$ с 81,91 руб./$. С начала года рубль вырос примерно на 22%, отмечает газета "Ведомости".

Аналитики, включая Александра Потавина из ФГ «Финам» и Михаила Васильева из Совкомбанка, считают, что смягчение ДКП не приведет к резкому ослаблению рубля. Высокие ставки продолжают поддерживать рубль, стимулируя бизнес и население вкладываться в рублевые активы и снижая потребительский спрос, что уменьшает объемы импорта и спрос на валюту.

Потавин предполагает, что если в июле ставка будет снижена до 19% и будут даны сигналы дальнейшего смягчения ДКП, позиции рубля могут ослабнуть. В этом случае спрос на валюту может восстановиться, особенно если курс доллара вырастет до 90–93 руб.

На июнь Потавин прогнозирует курс доллара в диапазоне 78–84 руб., евро — 88–92 руб., юаня — 10,9–11,3 руб. До конца года курс доллара может достичь 95 руб. Васильев считает, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 10,6–11,5 руб./юань, 76–83 руб./$ и 87–95 руб./евро.

Ранее эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин подчеркивал, что «снижение до 20% носит скорее формальный характер и принципиально ничего не меняет ни для бизнеса, ни для бюджета, ни для россиян». Возможно, рассуждает эксперт, ЦБ не захотел выглядеть слишком торопливым или побоялся, что понижение до 19% все воспримут как суету и боязнь регулятора упустить ситуацию из-под контроля. По мнению аналитиков БКС, рубль будет крепким дольше, чем предсказывает консенсус-прогноз экономистов.