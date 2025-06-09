Снижение ставки: как это повлияет на бизнес и экономику?

Совет директоров Банка России впервые с 2022 года снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20% по итогам заседания 6 июня. Регулятор отметил, что инфляционное давление продолжает снижаться, а экономика возвращается к сбалансированному росту.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала на пресс-конференции, что на заседании обсуждались варианты снижения и сохранения ставки, включая предложения о снижении на 0,5 и 1 процентный пункт, а также о сохранении ставки на прежнем уровне.

Регулятор отметил, что инфляционное давление снижается, а внутренний спрос замедляется. На рынке труда наблюдаются признаки снижения напряженности, и компании планируют более умеренную индексацию зарплат в 2025 году по сравнению с предыдущими годами. Несмотря на небольшое снижение проинфляционных рисков, они все еще преобладают.

Динамика роста ВВП и кредитования идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ на 2025 год, который был обновлен в апреле до 1–2%.

Газета "Ведомости" узнала, как снижение ставки повлияет на бизнес.

Смягчение денежно-кредитной политики не остановит замедление темпов роста экономики, считает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Он добавляет, что бизнес вряд ли ощутит значительное облегчение от снижения ставки.

Экономист Виктор Тунев считает, что даже небольшое снижение ставки означает ужесточение денежно-кредитных условий, так как реальная ставка окажется выше. Закредитованные компании продолжат испытывать финансовые трудности, так как средняя ставка по кредитам будет расти.