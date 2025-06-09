Высокая ставка ЦБ угрожает остановкой строительства жилья в 2027 году

Объем ввода жилья в России к 2027 году может значительно снизиться, возможно, до нуля, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин 5 июня. Основной причиной этого он назвал высокую ключевую ставку Банка России, которая делает ипотеку и проектное финансирование слишком дорогими.

Хуснуллин пояснил, что высокая ставка сдерживает ипотечное кредитование, развитие бизнеса, покупку девелоперами новых площадок и модернизацию инфраструктуры. Он отметил, что строительная отрасль может столкнуться с необратимыми последствиями, если ставка останется высокой и не будет источников финансирования, сообщает газета "Ведомости".

С октября 2024 года ставка ЦБ составляла 21% годовых, и только 6 июня была снижена до 20%. Из-за нехватки средств застройщики затягивают строительство, что может привести к переносу проектов на следующий год и остановке новых строительных проектов. Это может означать отсутствие ввода жилья в 2027 году.

Хотя объемы строительства в России в этом году выросли на 6% с января по апрель, опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают снижения ввода жилья в ближайшие годы.

Партнер «Яков и партнеры» Анна Данченок прогнозирует снижение объемов ввода жилья в 2027 г. При высокой ключевой ставке становятся чрезмерно дорогими и проектное финансирование для девелоперов, и ипотека для покупателей, говорит эксперт. По ее данным, средняя ставка ипотечного кредита сейчас составляет 27%, что «абсолютно нереалистично для потребителей». Снижение ключевой ставки на 1 п. п. не изменит ситуацию, считает Данченок.

По мнению управляющего директора компании «Метриум» Руслана Сырцова, более вероятно, что последствия временного сокращения числа новых девелоперских проектов в начале 2025 г. отразятся на темпах ввода жилья в 2028 г., так как строительство одного многоквартирного дома длится в среднем три года. При этом эксперт считает, что количество новых проектов просело не так критично, чтобы говорить о возможном отсутствии ввода жилья в эксплуатацию в 2027 г.