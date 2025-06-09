Иркутская область получает 2 млрд рублей от Т-Банка для покрытия дефицита

Т-Банк предоставил Иркутской области 2 миллиарда рублей, став победителем четырех открытых аукционов Министерства финансов региона по привлечению кредитных ресурсов.

«Банк открыл четыре возобновляемые кредитные линии с лимитом по 500 миллионов рублей каждая на срок в один год. Эти средства будут использованы для финансирования дефицита областного бюджета», – сообщили в пресс-службе банка.

Напомним,согласно закону Иркутской области от 19 декабря 2024 года №119-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», доходы областного бюджета на 2025 год составят 291 328 382,7 тыс. рублей, а расходы — 316 567 766,5 тыс. рублей, что приведет к дефициту в размере 25 239 383,8 тыс. рублей. Около двух третей расходной части бюджета, или 193,8 млрд рублей, будут выделены на социальные обязательства. Эти средства направят на поддержку семей с детьми, участников специальной военной операции, а также на достижение показателей по зарплатам работников бюджетной сферы с учетом повышения МРОТ.