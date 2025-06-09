Ипотечные ставки начали снижаться: что ждать заемщикам в ближайшие месяцы?

После решения ЦБ снизить ключевую ставку на 1% до 20% годовых, российские банки начали корректировать свои ставки. Сбербанк с 10 июня уменьшает ставку по ипотеке на 2–3,5%, а по потребительским кредитам — примерно на 2%. С 11 июня ставки по вкладам также снизятся на 1%, максимальная составит 19% годовых, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«По состоянию на 30 мая минимальные ставки по стандартной ипотеке на новостройки с дополнительными условиями составляли 15,9% (Сбербанк) и 16,3% (ДОМ.РФ). Это на 1–1,5% ниже, чем месяцем ранее, что указывает на подготовку банков к решению ЦБ, – отмечает эксперт. – Однако средние ставки на 30 мая, по данным Русипотеки, превышали 26% годовых, поэтому ожидается их снижение на 2–3,5% по стандартным программам».

На фоне смягчения денежно-кредитной политики ожидается, что ипотека подешевеет на 1–2% годовых до конца июня. Тем, кто планирует покупку жилья, стоит подождать более выгодных условий во втором полугодии. Если ключевая ставка к концу года снизится до 15–17%, ставки по ипотеке могут уменьшиться еще на 1–2%. Пересмотр условий по потребительским кредитам также вероятен в ближайшие недели. Однако резкого удешевления заимствований ожидать не стоит, считает эксперт, поскольку банки предпочитают плавную адаптацию монетарных условий в кредитную политику.