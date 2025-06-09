От мрака к свету: 8 тезисов Эльвиры Набиуллиной о ставке, экономике и инфляции

6 июня Банк России впервые за три года объявил о снижении ключевой ставки с 21% до 20%. На пресс-конференции Эльвира Набиуллина сообщила, что на совете директоров обсуждались два варианта: сохранить ставку на прежнем уровне или снизить её. Несмотря на принятое решение о снижении, она подчеркнула, что регулятор продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Восемь тезисов от Эльвиры Набиуллиной.

1. Снижение ставки и ДКП

Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20%, но это не означает значительного смягчения денежно-кредитной политики. Жесткие условия сохраняются.

2. Укрепление рубля

Высокие рублевые ставки способствуют укреплению рубля. Банк России уверен в устойчивости курса валюты благодаря жесткой ДКП.

3. Ставки по депозитам

Ставки по рублевым вкладам останутся выше инфляции. Регулятор не ожидает массового перетока средств населения с вкладов на фондовый рынок.

4. Рублевые сбережения

Рублевые сбережения становятся более выгодными, считает Эльвира Набуллина. Разница между ставками в рублях и других валютах достигла исторического максимума, что стимулирует спрос на рублевые активы.

5. Спрос в строительстве

Структурные изменения в экономике замедляют спрос в некоторых отраслях, включая строительство, после периода перегрева.

«Структурная трансформация, которая происходит, в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос будет расти повышенными темпами, а где-то он может и падать, особенно после перегрева в некоторых отраслях, как, например, в строительной»,— сказала госпожа Набиуллина.

6. Покупка жилья

Растет доля покупок жилья за собственные средства, что свидетельствует о стабильности рынка недвижимости.



«Мы видим, что растет доля покупок жилья за собственные средства, и объем проданных квадратных метров за последние десять месяцев относительно стабильный»,— сказала госпожа Набиуллина.

7. Инфляция и музыка

Набиуллина сравнила ситуацию с инфляцией с Девятой симфонией Бетховена, символизирующей переход от мрака к свету.

8. Будущее ключевой ставки

Возможность повышения ключевой ставки в будущем не исключается. Регулятор будет осторожно подходить к дальнейшим изменениям, ориентируясь на прогнозы инфляции и экономической ситуации.

«Мы опираемся на взгляд на будущее, на прогнозы о том, как будет складываться инфляционная картина и в целом картина по экономике в ближайший период»,— сказала госпожа.

По словам председателя Банка России, в 2025 году регулятор планирует придерживаться прогноза средней ключевой ставки в 19,5–21,5%. Решение о снижении ставки не означает значительного смягчения денежно-кредитных условий. Инфляция складывается ближе к нижней границе прогноза в 7–8% к концу 2025 года. На июльском заседании ЦБ возможно снижение прогноза, добавила Эльвира Набиуллина.