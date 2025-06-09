Застройщики отказываются от рассрочек

Выдача таких займов с начала года снизилась почти в 2,5 раза.

Доля сделок с рассрочкой при покупке квартир в новостройках с начала 2025 года сократилась более чем вдвое – с 29,9% в январе до 13,6% в мае. Основной причиной стало возвращение лидерских позиций ипотеке после отмены банковских комиссий и расширения господдержки кредитных программ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос участников рынка.

Эксперты отмечают, что застройщики сознательно ужесточают условия рассрочки – увеличивают первоначальный взнос до 30-40%, сокращают сроки действия договоров. Это связано с высокими рисками для девелоперов: при возможном ухудшении ипотечных условий многие покупатели могут не суметь переоформить кредит и расторгнуть сделки.

«С точки зрения девелопера, рассрочка – это временная мера, не всегда экономически оправданная. Она краткосрочно помогает пополнить счета эскроу, но несет повышенные риски», – отметил эксперт по недвижимости, руководитель федеральной программы «Семейный капитал» Евгений Ткачев.

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение популярности рассрочки по мере смягчения монетарной политики ЦБ. Уже сейчас семейная ипотека и специальные программы для участников СВО становятся более привлекательной альтернативой для покупателей. В перспективе рассрочка может сохраниться лишь как нишевый инструмент для отдельных категорий клиентов.

Ранее стало известно, что в России может появиться закон о доходных домах. Они могли бы стать альтернативой ипотеке. Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, уверена, что дома будут пользоваться большим спросом, так как могли бы сократить издержки многих граждан, особенно малоимущих, в том числе по оплате коммунальных платежей.