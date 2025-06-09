Каждый четвертый иркутянин сталкивался с нарушением запрета продажи энергетиков подросткам

Такие напитки употребляет треть иркутян.

40% жителей Иркутска, покупавших энергетические напитки за последние три месяца, хотя бы раз смогли приобрести их без предъявления документов. При этом 9% респондентов в возрасте 14-24 лет вообще не сталкивались с проверкой возраста. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, действует с 1 марта 2024 года. Однако, как показал опрос, его соблюдение остается неполным: только 57% покупателей сообщили, что у них всегда требуют паспорт при покупке таких напитков.

Исследование также выявило, что энергетики употребляют 33% работающих иркутян, причем мужчины и молодежь до 35 лет делают это значительно чаще.

Напомним, что запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним действует в России с 1 марта 2025 года. Согласно федеральному закону, регионам предоставлено право устанавливать запрет торговли такими товарами в объектах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Также они могут устанавливать ограничения времени и мест продажи этих напитков.