Российский бюджет получит 163 млрд рублей неучтенных в прогнозе доходов

Основной источник – прибыль ЦБ.

Счетная палата выявила незапланированные доходы федерального бюджета на 2025 год в размере 163 млрд рублей. Основной источник – прибыль Банка России, которая достигла 200 млрд рублей в 2024 году. По закону 75% этой суммы (150 млрд) поступит в казну. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.

Дополнительные поступления обеспечат прогрессивная шкала НДФЛ (5 млрд) и административные штрафы, включая нарушения ПДД (5,3 млрд). При этом 34 статьи доходов остались без детальных расчетов, что вызывает вопросы у аудиторов к прозрачности бюджетного планирования.

Поправки в бюджет также учитывают рост ненефтегазовых доходов на 830 млрд рублей, включая увеличение поступлений от экосбора (в 3 раза), госпошлин (на 40%) и штрафов (на 33%). Однако сохраняются риски из-за заниженной цены на нефть ($56 за баррель) и оптимистичных прогнозов по налоговым сборам.

«С одной стороны, 163 млрд – всего около 0,4% от всех поступлений в федеральный бюджет (38,5 трлн). Это относительно небольшая доля. С другой стороны, она сопоставима, например, с дополнительными тратами на льготную ипотеку, а также на нацпроекты по экономике и развитию транспорта», – отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Таким образом, в условиях заложенного в поправки к бюджету роста дефицита с 1,2 до 3,8 трлн такие суммы имеют вес – как неучтенный резерв, который может быть направлен на приоритетные задачи без пересмотра ключевых параметров, подчеркнул эксперт.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года Министерство финансов РФ начнет управлять свободными бюджетными средствами. Сейчас казначейство размещает эти средства на депозитах или в ценных бумагах, оформляя каждую сделку отдельно, что требует значительных временных затрат.