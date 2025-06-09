Иркутские университеты попали в топ вузов России по зарплате IT-выпускников

Два вуза Иркутска вошли в престижный рейтинг российских университетов, чьи выпускники в IT-сфере получают самые высокие зарплаты. Это Иркутский государственный университет и Иркутский национальный исследовательский технический университет.

Лидером рейтинга традиционно стал Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средняя зарплата его выпускников за год увеличилась на 30 000 рублей (+10%) и достигла 330 000 рублей в месяц, сообщает SuperJob.

Второе место разделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Выпускники этих вузов зарабатывают в среднем 290 000 рублей в месяц. За год медианная зарплата IT-специалистов из ИТМО выросла на 30 000 рублей (+12%), а из МГУ — на 40 000 (+16%), что позволило МГУ подняться с третьего на второе место.

Третье место заняли сразу три вуза: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Выпускники этих вузов зарабатывают в среднем 280 000 рублей в месяц (+30 000 рублей/+12%).

Иркутский государственный университет поднялся на 17-е место, улучшив свои позиции на две строчки. Средняя зарплата его выпускников в IT-сфере составляет 145 000 рублей, что на 15 000 рублей больше, чем годом ранее. 80% молодых специалистов остаются работать в Иркутске после окончания вуза.

Иркутский национальный исследовательский технический университет занимает 19-е место в рейтинге. Средняя зарплата его выпускников составляет 135 000 рублей в месяц, и 82% специалистов продолжают работать в Иркутске.

В исследовании участвовали государственные вузы, включая классические и профильные технические университеты.