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Фестиваль «Зодчество в Сибири» пройдет в Иркутске

Дата проведения совпала с 90-летием Иркутского союза архитекторов.

В сентябре Иркутск примет 25-й межрегиональный фестиваль «Зодчество в Сибири», который соберет архитекторов, проектировщиков и дизайнеров со всего региона.

Мероприятие пройдет в год 90-летия Иркутского союза архитекторов и обещает стать масштабным событием не только для профессионалов, но и для горожан. Основные события развернутся на улице Карла Маркса, где откроется выставка конкурсных работ под открытым небом. В программе также лекции и мастер-классы.

«Предложил региональному председателю «Союза архитекторов России» Руслану Хотулеву вместе с архитектурным сообществом уделить внимание перспективам развития центральной части Иркутска, определить точки роста и притяжения. Фестиваль – отличная площадка для подобных обсуждений, выработки решений по переосмыслению облика города», – сообщил в своем Telegram-канале мэр Руслан Болотов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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