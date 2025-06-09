Заказать наличные можно в СберБанк Онлайн

Клиентам Сбера больше не нужно приходить в офис, чтобы оформить заявку на снятие крупной суммы.

Теперь владельцы Android-смартфонов могут заказать наличные в приложении СберБанк Онлайн и выбрать удобный офис банка в любой точке страны, чтобы получить там денежные средства. Сервис прост и удобен в использовании: достаточно зайти в раздел «Все сервисы» — «Управление финансами» — «Заказ наличных в офис» или набрать в поисковой строке «Заказ наличных».

«Клиентам больше не нужно дважды посещать офис: сначала, чтобы оформить заявку, а потом чтобы забрать деньги. Теперь заказать наличные можно всего за несколько секунд в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а забрать в удобном офисе в любом городе. Освободившееся время лучше потратить на другие дела, на себя или своих близких», — Вячеслав Цыбульников, заместитель председателя правления Сбербанка.

Услуга доступна клиентам старше 18 лет. Заказать можно наличные рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма заказа — 10 млн рублей, 10 тыс. долларов или евро.