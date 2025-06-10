«Брось вызов – стань чемпионом!». Как в Иркутске прошла «Слатакиада»-2025

Спортивный азарт, драйв, дух соперничества, воля к победе и творческая индивидуальность, коллективная смекалка, выдумка, юмор. Всё это объединяет в себе «Слатакиада» – большой городской праздник спорта и креатива, который уже в 24-й раз организовала и провела компания «Слата». Как складывалась история мероприятия? Почему оно привлекает другие бизнесы и в чём секрет его многолетнего успеха и популярности? Об этом – в нашем репортаже.

Растёт масштаб и популярность

Как рассказал нашему изданию управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский, первую «Слатакиаду» основатели компании организовали 25 лет назад. Мероприятие настолько пришлось «по душе» коллективу предприятия, что стало ежегодным. Не состоялось оно только в 2020-м году из-за пандемии.

К счастью, этот перерыв не отразился на популярности «Слатакиады», и сейчас она настолько велика, что последние годы организаторы даже вынуждены ограничивать количество желающих. Тем более, событие со временем вышло за корпоративные рамки, и стало даже не общегородским, а межрегиональным.

В этом году в «Слатакиаде» за победу боролись 14 команд, из которых десять представляли различные отделы и направления компании «Слата» из Иркутской области и Забайкалья.

– Очень здорово, что к нам традиционно присоединились другие бизнесы и наши партнеры – Сбер, Альфа-Банк, наши коллеги из ритейла – «Пятёрочка». Кстати, в этой команде собрались участники из таких сибирских городов, как Новосибирск, Омск, Междуреченск, Барнаул, Кемерово, Красноярск и Тюмень, – отметила директор по персоналу и организационному развитию сетей «Слата» и «ХлебСоль» Ирина Патис.

Кроме того, по словам Ирины, в этом году приятным сюрпризом для организаторов стала заявка на участие в соревнованиях от Иркутского авиазавода.

Динамика, красота, грация плюс таланты и креатив

С первых минут боевой настрой и бодрое настроение соревнованиям задал конкурс «Визитка». Он проходил под главным девизом всего события: «Брось вызов – стань чемпионом!», поэтому в своём представлении команды должны были за 3,5 минуты ответить на четыре вопроса: что сделает их чемпионом, какие командные качества помогут стать чемпионом, почему команда – уже чемпион и чему она бросает вызов?

В этом конкурсе участники постарались продемонстрировать все свои креативные возможности: динамику, красоту, грацию, и показали просто россыпь всевозможных творческих жанров и талантов. У кого-то это были искромётные мини-спектакли или сложные акробатические этюды, у кого-то – танцевальные или певческие номера. Кто-то выступил в смешанном стиле.

Тем не менее, жюри очень строго подошло к оценке визиток.

– По моему мнению, не все сегодня справились с заданием на отлично, – поделился своими впечатлениями Дмитрий Ишевский. – В прошлом году было больше музыкальных визиток, которые я оценил по максимуму – на пять баллов. В этом году поставил всего три пятёрки. Но при этом, уже на этапе представления было видно команды, которые готовы драться за победу.

Все состязания – сюрприз для участников

Так же серьёзно организаторы подходят и к спортивной составляющей «Слатакиады». Она меняется каждый год и держится в строжайшей тайне буквально до момента старта соревнований, поэтому наполнение – всегда сюрприз для команд-участниц. Единственный, кто во всех подробностях знает, какие испытания предстоят участникам, – это управляющий сетей Дмитрий Ишевский.

– «Слатакиада» – это не какая-то лёгкая история. За победу действительно нужно сражаться и завоёвывать её в серьёзной борьбе.

В этом году команды боролись за чемпионство в четырнадцати конкурсах. Причём со стороны могло показаться, что многие задания не отличаются особой сложностью. Но это только казалось – попробуйте, например, перенести из точки А в точку Б тазик с водой, который стоит на большом мяче. Или прокатите по двум натянутым верёвкам теннисный мячик по кругу, не уронив. Поэтому бросить вызов соперникам нужно было не только за счёт физической силы, натренированности, хорошей реакции и сноровки. Стать первым без смекалки – чтобы быстро, буквально за две минуты, сориентироваться, какую тактику применить для победы на каждом этапе соревнований – было практически невозможно.

Самыми сильными, ловкими и «синхронизированными» в «Слатакиаде» этого года стала одна из команд компании «Слата» с говорящим названием «Неудержимые». На втором месте – победители прошлого года команда «Иксоль», а на третьем – дебютанты «Слатакиады» – «Иркутский авиазавод».

Как рассказала Ирина Патис, в первую очередь, чемпионы получают драйв на весь год, хотя у каждого места есть свой денежный эквивалент.

– Но я вас уверяю, люди участвуют в «Слатакиаде» не ради денежных призов. Например, в прошлом году победители свой денежный приз отдали другой команде, потому что знали, куда «соперники» хотели вложить призовые в случае победы. Всё-таки главное для каждого участника события – это ощущение команды, поддержки, единения – когда каждый отвечает не только за себя, а за всех коллег. Заряжается драйвом от атмосферы праздника.

Николай Самойлов

Вячеслав Заяц, председатель совета директоров ГК «Сибирское товарищество», основатель спортивно-развлекательного мероприятия Слатакиада:

– Вот уже 24 года «Слатакиада» объединяет нашу компанию, даёт нам колоссальный заряд бодрости и энергии на целый год – до следующего лета. Люди ждут это мероприятие, готовятся к нему, чтобы достойно выступить и победить, причём не только внутри компании. «Слатакиаду» ждут другие предприятия города, участие которых делает наше мероприятие действительно состязательным. Кроме того, «внешние» команды впитывают культуру спортивного соперничества и тоже становятся её носителями: используя полученный на «Слатакиаде» опыт, организуют подобные соревнования на своих предприятиях.

Дмитрий Ишевский, управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль»:

– Когда я пришёл к управлению компанией, то уже был мотивирован и заточен на традиции, которые к этому моменту сложились в «Слате». Мне они очень нравятся, я их безоговорочно поддерживаю, так как считаю ценными и уникальными: я не вижу, чтобы в других бизнесах, аналогичных нам, было создано что-то подобное – масштабное, красочное, и в тоже время серьёзное мероприятие с точки зрения спортивной составляющей. Все конкурсы у нас сложные, требующие хорошей подготовки и полной отдачи сил. В прошлом году, например, я дал победителям два выходных дня, потому что они выложились на все сто.

Дмитрий Лясковский, советник председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– В жюри участвую второй год, и уже знаю, какой высокий уровень у этого мероприятия – и организационный, и содержательный. Оно настолько заряжает энергией, что хочется самому поучаствовать в спортивных состязаниях.

В Сбере всегда очень актуальна спортивная повестка, мы участвуем практически во всех городских соревнованиях. Поэтому наша команда уже давно участвует в «Слатакиаде», которую проводит наш давний стратегический партнёр компания «Слата». Наши сотрудники всегда готовятся к этому событию, они заряжены желанием не просто поучаствовать в нём, а именно победить.

Ирина Патис, директор по персоналу и организационному развитию сетей «Слата» и «ХлебСоль»:

– «Слатакиада» для нас – настоящий праздник, и мы горды тем, что он уже стал не только общегородским, но и межтерриториальным праздником. Мне здесь всё очень нравится. Мы приходим на это мероприятие порадоваться за своих коллег, за приглашённые команды, нам не принципиально, кто станет победителем. Мы пришли на праздник.

Люди начинают готовиться к следующей «Слатакиаде» практически сразу после завершения текущего мероприятия: пишут сценарии для визиток, подбирают новых членов команды, потому что каждый год программа соревнований становится более насыщенной. У нас нет проблемы с участниками. Более того, здесь подрастают юные спортсмены – наши сотрудники приходят на мероприятие с детьми, и мы второй год организуем для них детскую «Слатакиаду».

Секрет успеха «Слатакиады», по моему убеждению, заключается в том, что главное для нас – это забота о своих коллегах. Если этого не будет, у нас ничего не получится. Мы команда, где все думают друг о друге, как бы пафосно это не звучало.

21 июня 2025 года состоится VII Иркутский международный Слата марафон – самое крупное беговое событие Восточной Сибири и один из главных летних спортивных праздников в Иркутске и области. Как рассказал Вячеслав Заяц, это был подарок городу на 15-летний юбилей торговой сети «Слата», который получил статус ежегодного события.

– Слата марафон относительно молодое мероприятие, но оно уже известно даже больше, чем «Слатакиада», потому что привлекает не только жителей Иркутска, но и из многих городов России. В 2024 году на старт вышли более 3600 человек из трёх стран и 14-и регионов России. В этом году мы ожидаем не меньшее количество участников.